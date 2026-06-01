Alles zu den Sports Live Beleuchtungsangeboten

Wann finden die Sports Live Beleuchtungsangebote statt?

Welche Produkte sind in diesen smarten Beleuchtungsangeboten enthalten?

Wie kann ich über Angebote wie die Sports Live Werbeaktion von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?

Geschäftsbedingungen

  • Diese Werbeaktion ist bis zum 21. Juni 2026, 23:59 Uhr, gültig.
  • Lege zwei (2) oder mehr Aktionsartikel in Deinen Einkaufswagen und erhalte bei qualifizierten Artikeln 25 % Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnahmeberechtigten Aktionsprodukte.  
  • Der Rabatt wird im Bezahlvorgang auf https://www.philips-hue.com/de-de/products/promotions/sport-experience auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte im Warenkorb gewährt.
  • Der im Rahmen dieser Aktion geltende Rabatt kann auf maximal 25 Produkte angewendet werden.
  • Diese Aktion unterliegt der Verfügbarkeit von Lagerbeständen, und jeder Kauf unterliegt außerdem den Philips Hue Verkaufsbedingungen.
  • Bei der Rückgabe eines Teils einer Bestellung wird der anteilige Rabattwert vom Rückerstattungsbetrag abgezogen, sofern dieser berechtigt ist. 
  • Diese Werbeaktion kann nicht mit einem anderen Angebot oder Gutscheincode auf www.philips-hue.com kombiniert werden.
  • Signify Deutschland behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit zu beenden oder die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch deren Neuveröffentlichung zu ändern.

Rückgabevorgang lesen

Erlebe diese Fußballsaison wie nie zuvor mit Hue Sports Live und Deiner smarten Beleuchtung!

Ein Bild eines Fußballstadions auf einem Fernseher, umgeben von grünen Lichttönen, das die Hue Sports Live Beleuchtungsangebote bewirbt.

Große Spielmomente

Deine Lampen reagieren auf jeden Moment – vom Anstoß über die Halbzeit bis zum Schlusspfiff. 

Eine Gruppe von Freunden jubelt über ein Tor, das sie bei einem TV-Fußballspiel sehen, während die Hue Sports Live-Funktion die Lampen passend zum Moment in Rosa- und Blautönen reagieren lässt.

Jedes Tor zählt

Lichteffekte werden in Echtzeit ausgelöst, um auf jedes Tor zu reagieren und die Siege Deines Teams zu feiern.

Vier Freunde sitzen auf einem Sofa, einer hält einen Fußball, während sie ein Spiel im Fernsehen schauen und die Hue Sports Live-Funktion dafür sorgt, dass die Lampen bei einer roten Karte rot leuchten.

Rote und gelbe Karten

Ob Momentumwechsel oder Schiedsrichterentscheidungen – Deine Lampen reagieren live auf die Höhen und Tiefen des Spiels.

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