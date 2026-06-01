- Diese Werbeaktion ist bis zum 21. Juni 2026, 23:59 Uhr, gültig.
- Lege zwei (2) oder mehr Aktionsartikel in Deinen Einkaufswagen und erhalte bei qualifizierten Artikeln 25 % Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnahmeberechtigten Aktionsprodukte.
- Der Rabatt wird im Bezahlvorgang auf https://www.philips-hue.com/de-de/products/promotions/sport-experience auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte im Warenkorb gewährt.
- Der im Rahmen dieser Aktion geltende Rabatt kann auf maximal 25 Produkte angewendet werden.
- Diese Aktion unterliegt der Verfügbarkeit von Lagerbeständen, und jeder Kauf unterliegt außerdem den Philips Hue Verkaufsbedingungen.
- Bei der Rückgabe eines Teils einer Bestellung wird der anteilige Rabattwert vom Rückerstattungsbetrag abgezogen, sofern dieser berechtigt ist.
- Diese Werbeaktion kann nicht mit einem anderen Angebot oder Gutscheincode auf www.philips-hue.com kombiniert werden.
- Signify Deutschland behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit zu beenden oder die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch deren Neuveröffentlichung zu ändern.