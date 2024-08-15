Bei der Installation von Security Leuchten spielt die strategische Platzierung eine entscheidende Rolle, um ihre Wirksamkeit zu maximieren. Hier sind einige der besten Orte, die Du in Betracht ziehen solltest:

- Einstiegsmöglichkeiten: Leuchten in der Nähe von Einstiegsmöglichkeiten wie Türen, Fenstern, Garagentoren, aber auch von Wegen, Gehwegen und Einfahrten können dazu beitragen, Unbefugte abzuschrecken.

- Dunkle Bereiche: Ziehe Leuchten, die durch Bewegungen aktiviert werden, in Erwägung, um tote Winkel und abgelegene Ecken auf Deinem Grundstück zu beleuchten, in denen unerwünschter Zutritt sonst unbemerkt bleiben könnte.

- Parkbereiche und Abstellflächen: Sorge dafür, dass diese Bereiche gut beleuchtet sind, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.

Die genaue Platzierung der Security Leuchten hängt vom Grundriss und den Merkmalen Deines Grundstücks ab. Es ist am besten, wenn Du potenzielle Schwachstellen ermittelst und die Security Beleuchtung entsprechend planst.