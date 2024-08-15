1. September 2023
Eine wirksame Sicherheitsbeleuchtung besteht nicht mehr darin, hier und da ein paar helle Lampen zu installieren. Mit dem Aufkommen intelligenter Smart Home Security Lichtsysteme war die Absicherung Deines Zuhauses noch nie so einfach und effektiv. Sieh Dir an, wie intelligente Beleuchtung – und das Philips Hue Home Security System, das Home Security Beleuchtung, Sensoren und Kameras umfasst – die Sicherheit Deines Zuhauses verbessern und Dir ein unübertroffen gutes Gefühl geben kann.