Das Hue Home Security System besteht aus mehr als Kameras und Benachrichtigungen. Mit der Hue Bridge kann Deine Beleuchtung auf Aktivitäten reagieren – indem sie sich automatisch einschaltet oder Licht- und Tonalarme auslöst. Alles in einer App verwaltet.
Einblicke in das Hue Security System
Unerwünschte Gäste fernhalten
Egal, ob Du unterwegs bist oder schlafen gehst, Du kannst Dein Hue Secure System mit nur einem Klick aktivieren. Vergiss nicht, die Automatisierung „Anwesenheit simulieren“ zu starten und erwecke damit den Eindruck, Du seist zuhause, auch wenn Du unterwegs bist.
Erkennen, wer da ist
Secure Kameras, Sensoren, Türklingelkameras und Smarte Gongs erkennen jede Bewegung in ihrem Erfassungsbereich – sie reagieren sofort mit Lichtern und App-Benachrichtigungen gemäß Deinen Einstellungen.
Werde sofort benachrichtigt
Erfahre genau, wo und wann eine Bewegung erkannt wurde, dank smarter Benachrichtigungen, die direkt auf Dein Smartphone gesendet werden. Ein Hue Secure Abo ermöglicht es sogar herauszufinden, ob es sich bei der Bewegung um eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket handelt.
Überprüfe Deine Antwort
Überprüfe die Live-Ansicht im Security Center, um zu sehen, was (oder wer!) den Bewegungsalarm ausgelöst hat – und entscheide dann, was Du als Nächstes tun willst. Mit einem Hue Secure Abo kannst Du zudem den gespeicherten Videoverlauf in der Zeitleiste einsehen.
Potenzielle Bedrohungen abschrecken
Kommt Dir das verdächtig vor? Löse mit einem Fingertipp in der App einen Alarm aus, der Deine Lichter aufleuchten oder die Sirene Deiner Secure Kamera ertönen lässt. Du kannst sogar Zwei-Wege-Gespräche nutzen, um einen potenziellen Eindringling zu warnen – oder einfach nur, um einem freundlichen Gesicht Hallo zu sagen.
Vollständige Kontrolle Deiner Home Security und Beleuchtung und das alles in einer App
Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Deine smarte Home Security und die smarten Lampen in Deinem Zuhause. Verwalte Hue Kameras, Türklingelkameras und Sensoren. Erhalte sofortige Benachrichtigungen und löse Automatisierungen oder Alarme aus – direkt von Deinem Smartphone aus. Füge smarte Lampen hinzu, um die Sicherheit zu erhöhen und konfiguriere Dein Setup in nur einer App.
Upgrade auf Hue Bridge Pro – lasse Deine Lampen Bewegungen erkennen
Mache Deine Lampen smarter mit der Hue Bridge Pro. Verwandle sie in bewegungsempfindliche Sensoren, die auf Bewegungen reagieren, Benachrichtigungen senden und jeden Moment erhellen. Außerdem kannst Du Lichtalarme, Anwesenheitserkennung und andere Lichtfunktionen freischalten – alles mit dem System, dem Du bereits vertraust.
Deine Privatsphäre hat für uns Priorität
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Eine eindeutige Passphrase für den Zugriff auf Videoclips und den Verlauf. Philips Hue Secure wurde unter Berücksichtigung Deiner Privatsphäre entwickelt. Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie wir Deine Daten verwalten?
Fragen und Antworten zu smarten Home Security Systemen
Welche Philips Hue Produkte funktionieren mit einem Hue Secure Setup?
Was benötige ich, um die Hue Security Funktionen nutzen zu können?
Was kann ich mit meiner Türklingelkamera, meinem Smarten Gong und meinem Hue Security System machen, wenn ich glaube, dass ein Einbrecher in meinem Haus ist?
Wie kann ich mein Hue Secure System mit einer Hue Bridge verbessern?
Gibt es eine kostenlose Testversion für die kostenpflichtigen Funktionen, Türklingelkameras und Smarten Gongs des Secure Abonnements?
Was ist ein Home Security System zur Selbstinstallation?
Welches ist das beste Home Security System?
Welches ist das beste Alarmsystem für Zuhause?
Was ist ein Sicherheitsalarmsystem?
Du kannst keine Antwort finden?
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.