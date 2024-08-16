31. März 2023
Der Wall Washing-Effekt ist so etwas wie das Bemalen von Wänden mit Licht. Dadurch kannst Du ganz leicht Deinem Zuhause ein Makeover geben, ohne neu streichen oder neue Möbel kaufen zu müssen.
Beim Wall Washing wird das Licht direkt auf die Wände und nicht in die Mitte des Raums gerichtet. Tauche Deine Wände in Licht, lasse weiche, gleichmäßig gestreute Farbflächen entstehen und vermeide gleichzeitig grelles Blendlicht. Also, welchen Vibe Du auch immer schaffen möchtest, sieh Dir doch mal an, wie Wall Washing Licht in Deine Umgebung zaubern kann.
Wall Washing in Deinem Zuhause
Keine Bilder an der Wand? Kein Problem! Jede Fläche ist eine leere Leinwand, die nur darauf wartet, mit smartem Licht gefüllt zu werden – und Du hast 16 Millionen Farben in Deinem Tuschkasten, mit denen Du spielen kannst.
Hue Signe Stehleuchten eignen sich hervorragend dafür, leere Wände und unscheinbare Ecken in einen atemberaubenden Blickfang zu verwandeln. In Kombination mit Hue Signe Tischleuchten erhältst Du dort, wo Du es brauchst, genau die richtige Lichtkonzentration und eine optimale Farbmischung.
Mit indirekter Wandbeleuchtung kannst Du Schatten beseitigen und eine unaufdringliche Beleuchtung für alle Alltagsaufgaben schaffen. Platziere eine Hue Bloom Tischleuchte oder einige Hue Play Lightbars auf dem Sideboard in Deinem Wohnzimmer. Richte sie so aus, dass ihr Licht von der Wand zurückgeworfen wird und ein entspanntes Leselicht entsteht. Indirekte Wandbeleuchtung ist eine Wohltat für die Augen!
Außenbeleuchtung für Wandfluter
Beleuchte Deine Außenwände und Zäune mit farbenfrohem, smartem Licht. Damit erzeugst Du zu jeder Jahreszeit (und an jedem Ort) bei Regen oder Sonnenschein ein stimmungsvolles Licht.
Nutze die Wände in Deinem Garten und hole Dir das Urlaubsfeeling nach Hause. Platziere einige Hue Amarant Lineare Spots an Deinem Gartenweg entlang und richte das Licht auf die Mauer. Mit Pastellrosa und gelben Neonfarben verwandelst Du Deinen Gartenweg in eine stilvolle Promenade!
Das längliche Design der Amarant ist darauf ausgelegt, Licht auf große Flächen zu werfen. Ihr Wall Washing-Effekt kann auch eine lebendige Kulisse für einen Dinnerabend auf Deiner Terrasse schaffen, indem er die Texturen im Mauerwerk hervorhebt und gleichzeitig mit indirektem, diffusem Licht den gedeckten Tisch erleuchtet.
Wenn Du richtig kreativ werden möchtest, dann platziere Spots vor den Highlights Deines Gartens: vor wertvollen Pflanzen und Bäumen oder vielleicht sogar Deinen Gartenzwergen! Setze sie mit Licht in Szene und lass sie stimmungsvolle Schatten auf Deine Wände und Zäune werfen.
Mit Hue Lily Outdoor Spots kannst Du diesen Effekt ganz einfach erzielen. Hue Lily Spots lassen sich einfach in den Boden stecken. Du kannst sie in jeder noch so kleinen Ecke anbringen und in fast jede Richtung drehen. Sie setzen einen kraftvollen Lichtakzent, der Deinem Außenbereich Tiefe verleiht.