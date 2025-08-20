Philips Hue und Matter

Hue Lampen mit Matter-Unterstützung

Ab sofort kannst Du Matter-fähige Lampen direkt mit Deinem Smart-Home-System verbinden. Mit Matter erhältst Du eine vereinfachte Verbindung zwischen Philips Hue und anderen Smart-Home-Produkten.

Matter ist der neue Standard für vernetzte Geräte. Er sorgt für eine zuverlässige, sichere Zusammenarbeit aller unterstützten Smart-Home-Geräte. Damit Du diese Integration nutzen kannst, benötigst Du Matter-fähige Hue Lampen (erkennbar am Matter-Logo auf den Lampen) sowie einen Thread Border Router – etwa einen Apple HomePod mini, Amazon Echo Smart Speaker (4. Gen.), Nanoleaf oder Google Nest Hub.