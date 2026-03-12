Behalte Dein gesamtes Zuhause mit drei kabelgebundenen Hue Secure Kameras im Auge. Diese Kameras sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und bieten Dir einen 1080p-HD-Live-Stream und Nachtsichtfunktionalität. Du wirst benachrichtigt, sobald eine Bewegung erkannt wird und vieles mehr.

Ende-zu-Ende Verschlüsselung

1080p HD Video

Anschluss an die Steckdose

Inklusive Wandhalterung