Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set

Behalte Dein gesamtes Zuhause mit drei kabelgebundenen Hue Secure Kameras im Auge. Diese Kameras sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und bieten Dir einen 1080p-HD-Live-Stream und Nachtsichtfunktionalität. Du wirst benachrichtigt, sobald eine Bewegung erkannt wird und vieles mehr.

  • Ende-zu-Ende Verschlüsselung
  • 1080p HD Video
  • Anschluss an die Steckdose
  • Inklusive Wandhalterung
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay