Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack

Nahaufnahme der Vorderseite von Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack

GU10-Leuchtmittel sind perfekt für Spots geeignet und geben Dir das beste Licht für Deine täglichen Routinen. Mit dem einstellbaren warm- bis kaltweißen Licht und dem ultra-niedrigen Dimmen kannst Du Dein Licht perfekt an jeden Moment des Tages anpassen.

  • ±10 Jahre Lebensdauer
  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
  • Warm- bis kaltweißes Licht
  • 400 Lumen

Angesagte Produkte

Erstelle Dein Set
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
energy.link.label

69,99 €

2. Lampe 30% Rabatt
B39 Kerze – Smarte E14 LED-Lampe

B39 Kerze – Smarte E14 LED-Lampe

Bis zu 500 Lumen
Tageslicht im Vollspektrumbereich
Ultra-niedriges Dimmen bis 0,2 %
App- und Sprachsteuerung
energy.link.label

34,99 €

2. Lampe 30% Rabatt
Starter-Set: 3 smarte GU10-Spots + Dimmschalter

Starter-Set: 3 smarte GU10-Spots + Dimmschalter

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Steuerung mit smartem Schalter
Philips Hue Bridge enthalten

189,99 €

Nur noch wenige verfügbar

Erstelle Dein Set
Dimmschalter weiß V2

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Tap Dial Schalter weiß

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Erstelle Dein Set
Smart Plug weiss Dreierpack

Smart Plug weiss Dreierpack

Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

99,99 €

Erstelle Dein Set
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache
energy.link.label

64,99 €

Neu
Tischleuchte Hue Play

Tischleuchte Hue Play

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

79,99 €

Erstelle Dein Set
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung

69,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay