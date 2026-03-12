Set: Gradient Lightstrip 2m + 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Lightstrip 2m + 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Set: Gradient Lightstrip 2m + 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K

Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K, zwei Play Lightbars und einem Gradient Lightstrip 2 Meter. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise! 

  • Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
  • HDMI 2.1 zertifiziert
  • 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
  • Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay