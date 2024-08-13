3 x Hue Secure Kontaktsensor weiß

Der Hue Secure Kontaktsensor gibt Dir ein sicheres Gefühl, sowohl zu Hause, als auch dann, wenn Du unterwegs bist. Platziere ihn mit der im Lieferumfang enthaltenen, selbstklebenden Rückseite an Türen, Fenster, Schränke, Safes oder anderswo hin. Wird das Objekt geöffnet, an dem sich der Kontaktsensor befindet, erhältst Du eine Benachrichtigung oder das Licht schaltet sich ein.