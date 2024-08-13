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3 Secure Kontaktsensoren in weiß + Motion Sensor + Bridge Pro
Sorge bei Dir Zuhause für mehr Sicherheit mit 3 Kontaktsensoren in weiß, einem Motion Sensor und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für mehr Sicherheit.
Aktueller Preis ist 264,95 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Kabellose Einrichtung
- Automatisiere Deine Beleuchtung
- Lange Batterielaufzeit
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
3 x Hue Secure Kontaktsensor weiß
Der Hue Secure Kontaktsensor gibt Dir ein sicheres Gefühl, sowohl zu Hause, als auch dann, wenn Du unterwegs bist. Platziere ihn mit der im Lieferumfang enthaltenen, selbstklebenden Rückseite an Türen, Fenster, Schränke, Safes oder anderswo hin. Wird das Objekt geöffnet, an dem sich der Kontaktsensor befindet, erhältst Du eine Benachrichtigung oder das Licht schaltet sich ein.Secure Kontaktsensor weiß
1 x Hue Hue Motion Sensor
Löse Deine smarten Leuchten durch Bewegungen aus. Du kannst den batteriebetriebenen Philips Hue Bewegungsmelder überall im Haus ganz einfach installieren.Hue Motion Sensor
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
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