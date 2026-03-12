4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro
Der Preis des Pakets beträgt 169,97 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 199,97 €
Der Preis des Pakets beträgt 169,97 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 199,97 €
Sale
Vorrätig
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Über 4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro
Erhalte einstellbares, warm- bis kaltweißes Licht mit 4 GU10 White Ambiance Lampen und der Hue Bridge Pro. Stelle den perfekten Weißton des Lichts ein und steuere alles mit der Hue App oder Deiner Stimme.
- Warm- bis kaltweißes Licht
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- 150+ Lampen und Zubehör
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
- 400 Lumen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875876
Produktinformationen
- Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1
Angesagte Produkte
Datura Deckenleuchte
Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
60 x 60 cm
Bis zu 4300 Lumen
399,99 €
Datura Deckenleuchte
Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
30 x 120 cm
Bis zu 4250 Lumen
399,99 €