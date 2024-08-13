Die stilvolle Philips Hue Iris Leuchte in weiß schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Sämtliche intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.