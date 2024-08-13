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Nahaufnahme der Vorderseite von Iris Tischleuchte + Bridge Pro

Neu

Iris Tischleuchte + Bridge Pro

Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Alle technischen Daten ansehen

In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Iris Tischleuchte weiß

1 x Hue White & Color Ambiance Iris Tischleuchte weiß

Die stilvolle Philips Hue Iris Leuchte in weiß schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Sämtliche intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.

Iris Tischleuchte weiß
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.

Bridge Pro

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