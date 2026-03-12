Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Erweiterung 1m

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Über Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Erweiterung 1m

Erlebe mehr mit dem Bundle aus dem Philips Hue Gradient Ambiance Lightstrip in 2 Meter + 1 Meter Verlängerung! Der Hue Gradient Lighstrip mischt gleichzeitg verschiedene Lichtfarben, ist flexibel einsetzbar und erweiterbar auf bis zu 10m.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör
  • Einzigartiger Farbverlauf in mehreren Farben

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