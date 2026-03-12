Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Play Gradient Lightstrip TV 55&quot; + Bridge
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Über Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit dem Play Gradient Lightstrip für Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll und der beiliegenden Hue Bridge eine ideale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Für optimale TV Surround Beleuchtung
  • Konzipiert für 55 bis 65 Zoll Fernseher
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