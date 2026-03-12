Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge
Aktueller Preis ist 279,98 €
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Über Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge
Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit dem Play Gradient Lightstrip für Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll und der beiliegenden Hue Bridge eine ideale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.
- Weißes und farbiges Licht
- Für optimale TV Surround Beleuchtung
- Konzipiert für 55 bis 65 Zoll Fernseher
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870857
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 55"
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- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
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