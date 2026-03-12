Set: Gradient Lightstrip + Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz
Der Preis des Pakets beträgt 626,97 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 659,97 €
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Über Set: Gradient Lightstrip + Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz
Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K, zwei Play Lightbars und einem Gradient Lightstrip 2 Meter. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise!
- Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
- HDMI 2.1 zertifiziert
- 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
- Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330183
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
- 1
- Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
- 1
- Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
- 1
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