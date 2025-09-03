Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Hue Bridge Pro

Neu

Hue Bridge Pro

Die nächste Generation des Hue Smart Hubs. Ausgestattet von einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Deine Sicherheit und Deine Lichter gemeinsam, und vieles mehr.

variant.group.version

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Supports 150+ lights, 50+ accessories
  • Use lights as motion sensors with MotionAware™
  • Unlocks Hue Sync surround lighting and security integration
  • Compatible with Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Advanced encryption with Zigbee Trust Center
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Angesagte Produkte

Flash Sale -25%
Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

329,99 €

Flash Sale -25%
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Bis zu 40% Rabatt
E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

109,99 €

65,99 €

Flash Sale -25%
E27 - Smarte Lampe A60 Viererpack - 800

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 Viererpack - 800
Bis zu 806 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

199,99 €

Artikel fast ausverkauft

Flash Sale -25%
E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack - 800

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack - 800
Bis zu 806 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

149,99 €

Flash Sale -25%
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

44,99 €

Flash Sale -25%
Gradient Signe Tischleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Tischleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

219,99 €

Flash Sale -25%
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Flash Sale -25%
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

69,99 €

Flash Sale -25%
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Hue White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

49,99 €

Flash Sale -25%
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

109,99 €

Flash Sale -25%
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Flash Sale -25%
Play Lightbar Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar Doppelpack
Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

139,99 €

Zigbee Security

Zigbee Security

Deine Privatsphäre ist unsere Priorität. Zigbee und Philips Hue verhindern unbefugten Zugriff auf Dein smartes Lichtsystem.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Mit dieser smarten neuen Funktion, die exklusiv mit der Hue Bridge Pro verfügbar ist, kann Dein Beleuchtungssystem intuitiv auf Deine Bewegungen im Haus reagieren. Mit mindestens drei Lichtpunkten im selben Raum kannst Du einen Bewegungsbereich schaffen, in dem Deine Anwesenheit erkannt wird und alle zugewiesenen Lichter eingeschaltet werden. Kein separater Bewegungssensor nötig!

Mehr Kapazität, schnellerer Prozessor

Mehr Kapazität, schnellerer Prozessor

Im Vergleich zur Hue Bridge bietet die Hue Bridge Pro 3x mehr Kapazität, Platz für mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile, 500 Lichtszenen und 5x schnellere Reaktionszeiten mit dem neuen Hue Chip Pro.   

Steuere Dein gesamtes Zuhause von überall

Steuere Dein gesamtes Zuhause von überall

Mit der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro kannst Du über die Hue App von überall aus auf Dein Smart Home System zugreifen. Steuere Deine Lampen, erhalte Sicherheitsbenachrichtigungen – oder richte Dein System einfach so ein, dass es nach einem Zeitplan mit Automatisierungen läuft.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromversorgung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay