Hue Bridge
Die Hue Bridge, das „Gehirn“ des intelligenten Philips Hue-Beleuchtungssystems, ermöglicht das Hinzufügen und die Steuerung von bis zu 50 Leuchten und Zubehörteilen. Stecke diese einfach ein, und steuere mit der Hue-App Routinen, Timer, eigene Lichtszenarien und mehr.
Aktueller Preis ist 59,95 €
Produkt-Highlights
- Einfache Einrichtung
- Intelligente Lichtregelung
- Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
- Steuerung mit Deiner Stimme
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Material
Synthetik