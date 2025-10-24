Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Hue Bridge

Hue Bridge

Die Hue Bridge, das „Gehirn“ des intelligenten Philips Hue-Beleuchtungssystems, ermöglicht das Hinzufügen und die Steuerung von bis zu 50 Leuchten und Zubehörteilen. Stecke diese einfach ein, und steuere mit der Hue-App Routinen, Timer, eigene Lichtszenarien und mehr.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • Einfache Einrichtung
  • Intelligente Lichtregelung
  • Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
  • Steuerung mit Deiner Stimme
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Material

    Synthetik

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Packmaße und Gewicht

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay