Gestalte mit diesem Outdoor Netzteil Dein smartes Lichtsystem für den Außenbereich. Du kannst verschiedene Leuchten mit bis zu insgesamt 40 Watt anschließen. Schließe ein bis zu 35 Meter langes Kabel an jede beliebige Philips Hue Außenleuchte mit niedriger Spannung an. Addiere die Wattleistung jeder Leuchte bis der maximale Wert des Netzteils von 40 Watt erreicht ist.