Outdoor Sensor
Steuere Deine Außenleuchten automatisch mit einem Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder. Platziere den batteriebetriebenen, vollkommen kabellosen Sensor an einem beliebigen Ort und schon schaltet sich Dein Licht ein, wenn Du vorbeigehst.
Produkt-Highlights
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Kabellose Installation
- Batteriebetrieben
- Witterungsbeständig
- Automatisiert Deine Beleuchtung
Installation in wenigen Minuten
Der Outdoor Bewegungsmelder ist einfach zu montieren und vollständig kabellos, so dass kein Elektriker gebraucht wird. Packe einfach den Sensor aus, stelle ihn mit der App ein, und installiere ihn an einem beliebigen Ort. Die Konfiguration des Sensors und die Einstellung der Tageslicht- und der Bewegungsempfindlichkeit erfolgen ebenfalls über die Philips Hue App.
Montage überall möglich
Das Set enthält verschiedene Montagekomponenten zur Montage an einer flachen Wand oder an der Innen- oder Außenecke einer Wand oder eines Pfostens, an einem Pfahl oder an einem Regenrinne, perfekt für den Vorgarten, Außentüren, Garagen oder jeden beliebigen anderen Ort.
Erfordert eine Philips Hue Bridge
Verbinde Deine Philips Hue Lampen mit der Bridge, um Deine Beleuchtung über Dein Smartphone oder Tablet mit der Philips Hue App zu steuern. Sobald die Leuchten in Dein Hue System eingebunden sind, kannst Du sie auch mithilfe der weiteren Steuerungsmöglichkeiten für Philips Hue steuern, z.B. via Dimmschalter oder Sprachsteuerung.
Beständig gegen alle Wetterbedingungen
Dieser Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder wurde speziell zur Verwendung in Außenbereichen entwickelt und intensiv getestet, um seine Leistung zu gewährleisten. Diese Lampe hat die Schutzklasse IP54 und ist gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Das Produkt widersteht starkem Regen und anderen Wetterbedingungen.
Abschreckung ungebetener Besucher
Aufgrund seines großen Sichtwinkels erkennt der Outdoor Bewegungsmelder alle Aktivitäten in der Nähe des Hauses. Er kann direkt die Außenleuchten einschalten, um ungebetene Besucher anzustrahlen. Dazu kann die Innenbeleuchtung eingeschaltet werden, so dass es so aussieht, als ob Du zu Hause wärst, auch wenn dies nicht der Fall ist.
Automatisches Einschalten der gewünschten Leuchten
Der Outdoor Bewegungsmelder schaltet die Philips Hue Leuchten automatisch ein, wenn jemand vorbeigeht, drinnen oder draußen. Beim Anschluss des Sensors an die Bridge über die Philips Hue-App kannst Du auswählen, welche Leuchten eingeschaltet werden sollen, sogar im Innern des Hauses. Dazu kann das Szenario bzw. die Beleuchtungseinstellung gewählt werden, die ausgelöst werden soll. Der integrierte Nachtsensor sorgt dafür, dass die Leuchten wirklich nur eingeschaltet werden, wenn es draußen dunkel ist, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik