Sichere Deinen Innenbereich mit der Philips Hue 2K Desktop Secure Kamera in Weiß. Genieße gestochen scharfe 2K-Auflösung für deutliche Aufnahmen bei Tag und Nacht. Das kompaktes Design fügt sich nahtlos in Dein Zuhause ein. Mit der intelligenten Bewegungserkennung und Gegensprechfunktion bleibst Du jederzeit und von überall aus verbunden. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schalten Deine Hue Lampen in den Alarmmodus. Ihr Licht sorgt für zusätzliche Sicherheit.