Support
  • Funktioniert mit Philips Hue Lampen
  • Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
  • Erkenne deutlich jedes Detail
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Secure Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabelgebundenen Philips Hue 2K Security Kamera in Weiß. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.

Farbe

Typ

Pack

Auflösung

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Möchtest Du informiert werden, wenn das Produkt wieder verfügbar ist?

Melde Dich an, damit Du per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn dieses Produkt wieder verfügbar ist. Wir senden Dir diese E-Mail nur einmal. Weitere Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.

Philips Hue Privacy Notice
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • For indoor and outdoor use
  • Wired for continuous power
Alle technischen Daten ansehen
Finde Dein Produkthandbuch

Häufig zusammen gekauft

Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Hue Secure

Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Funktioniert mit Philips Hue Lampen
2K Videoauflösung
Innen- und Außenbereich

179,99 €

Sale
Secure Kamera weiß, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera weiß, kabelgebunden

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung

149,99 €

128,54 €

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 75"

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 75"

Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll

389,98 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Sale
Smart Plug weiss

Hue

Smart Plug weiss

Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

34,99 €

Sale
Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Hue

Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

69,99 €

Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker schwarz

Hue

Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker schwarz

Für die Wand geeignet
Wird an das Ende der Schiene angeschlossen
Inklusive Stecker
Leistung bis 100 Watt

99,99 €

Hue Secure 2K Desktop Kamera

Hue Secure

Hue Secure 2K Desktop Kamera

Funktioniert mit Philips Hue Lampen
Gegensprechfunktion
Kompaktes Design

199,99 €

Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

LIGHTSTRIPS

Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen

349,99 €

Secure Sicherungskabel

Hue

Secure Sicherungskabel

Kompatibel mit allen Hue Secure Kameras
Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Erschwert unbeabsichtigtes Entfernen
Empfohlen für in einer Höhe von mehr als 2 m angebrachte Kameras

14,99 €

E27 - Filament Edison ST64 - 550

Philips Hue White Filament Lampe

E27 - Filament Edison ST64 - 550

Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

34,99 €

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Hue White

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Warmweißes Licht
Ultra-niedriges Dimmen 5 %
Steuerung per App oder Sprache

34,99 €

Sale
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

89,99 €

Sale
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

159,99 €

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Hue White

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Sanftes weißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

34,99 €

Sale
Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung

299,98 €

257,08 €

Alle Produkte anzeigen
Montage mit smarter Lampe, smartem Kontaktsensor, Lightstrip und Hue Türklingelkamera.

Sicherheit in Kombination mit Deinem Philips Hue System

Hue Secure Kameras funktionieren problemlos mit Deinen vorhandenen Philips Hue Lampen und Leuchten. Wenn eine Bewegung erkannt wird, kann sich Deine Philips Hue Beleuchtung automatisch einschalten – für eine bessere Sicht und zur Abschreckung ungebetener Gäste. 

Ein Mann steuert über die Hue App auf seinem Smartphone seine Türklingelkamera, den Smarten Gong und die Philips Hue Lampen.

Wissen, wer da ist, egal wo Du bist

Hue Secure Kameras erkennen Bewegungen und senden sofortige Benachrichtigungen direkt an Dein Telefon. Zudem kannst Du Kontakt- und Bewegungssensoren so einstellen, dass sie einen Lichtalarm auslösen und das Geschehen um Dein Zuhause herum überwachen.

Ein Mann erhält über die Hue App auf seinem Smartphone eine Benachrichtigung über eine Bewegungserkennung.

Eine App, volle Kontrolle

Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Dein gesamtes Hue System. Verwalte Philips Hue Lampen und Leuchten, Kameras, Sensoren, Benachrichtigungen und Alarme über eine App auf Deinem Smartphone.

Ein Bild von einer 2K-Kamera zeigt eine Frau, die über eine Terrasse geht.

Scharfes Video, Tag und Nacht

Sichere Dein Zuhause mit gestochen scharfen 2K- oder 1080p HD-Videos und Infrarot-Nachtlicht. Ob drinnen oder draußen, mit dem flexiblen Kameradesign kannst Du alles genau dort überwachen, wo Du es brauchst.

Ein Mann überwacht über die Hue App auf seinem Smartphone eine Live-Ansicht seines Außenbereichs.

24 Stunden Videoverlauf kostenlos

Greife kostenlos auf die letzten 24 Stunden Videoaufnahmen für Deine Hue Secure Kameras und die Türklingelkamera zu, so dass Du auch ohne Abonnement jedes kürzliche Ereignis ganz einfach anschauen kannst.

Ein Mann sitzt an seinem Laptop und überwacht seine Haustür per 2K-Kamera.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

Funktioniert mit Alexa, Google Assistant und Apple Home. 

Eine 2K-Kamera nimmt zwei Personen auf, die auf einem Sofa im Wohnzimmer sitzen

Deine Privatsphäre hat für uns Priorität

Videoaufnahmen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und ausnahmslos nur für Dich zugänglich.

Abo suchen

Für die Nutzung einiger Hue Secure Kamerafunktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.

Abos erkunden

Fragen und Antworten

Wie kann ich Hue Secure kostenlos testen und wann beginnt die Testphase?

Wann beginnt meine Hue Secure Kamera mit der Aufnahme von Videoclips?

Wie lange hält der Akku der Hue Kamera?

Wie groß ist der Blickwinkel einer Hue Secure Kamera?

Verfügt die Hue Secure Kamera über eine eingebaute Sirene?

Unterstützt die Hue Secure Kamera eine Zwei-Wege-Sprechfunktion?

Ist der Akku der batteriebetriebenen Hue Secure Kamera austauschbar?

Kann ich den Standfuß für die kabelgebundene und akkubetriebene Hue Secure Kamera verwenden?

Du kannst Deine Frage nicht finden?

Werden meine Schnappschüsse von einer 2K-Kamera in 2K sein?

Kann ich zwischen der 2K- und 1080p-Auflösung wechseln?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Kamera

Was unterstützt wird

Sonstiges

Zusammenstellung von Philips Hue Produkten auf weißem Hintergrund: Standardlampe, GU10-Lampe, Dimmschalter, Hue Bridge und Smart Button.

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Für die Nutzung einiger Hue Secure Kamerafunktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.

Bitte gehe zum Support
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay