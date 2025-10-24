Support
Chrome Adore wall lamp, rectangular shape with rounded edges, glossy finish, integrated light source, compact design.

Adore Spiegelleuchte silber + Dimmschalter

Die Hue Adore Wandleuchte in Chrom wurde speziell für das Badezimmer entwickelt. Sie erzeugt ein warmweißes bis kaltweißes Licht für jeden Moment des Tages. Nutze das helle, weiße Licht, um Dich morgens fertig zu machen, oder dimme es am Abend, um nach einem langen Tag in der Badewanne zu entspannen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Chrom

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay