Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Adore Spiegelleuchte

Adore Spiegelleuchte

Die Philips Hue White Ambiance Spiegelleuchte Adore passt mit ihrem klassischen, schlanken Design in jede Badezimmereinrichtung. Steuere Lichtszenen mit dem Philips Hue Dimmschalter. So hast Du immer das richtige Licht zum Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Stelle das perfekte Licht ein, um Dich zu schminken oder auf ein besonderes Ereignis vorzubereiten. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • Integrierte LED
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay