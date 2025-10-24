Mit dem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Weiß erhältst Du ein warmes bis kühles weißes Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Stelle jeden Spot einzeln so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet. Steuere den Spot sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.