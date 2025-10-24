Mit diesem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Schwarz erhältst Du ein warmes bis kühles weißes Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Stelle den Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet, und steuere ihn sofort per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.