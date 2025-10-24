Pillar Einzelspot schwarz Erweiterung
Mit dem Philips Hue White Ambiance Einzelspot Pillar in Schwarz erhältst Du in jedem Raum ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort per Bluetooth oder nutze sämtliche smarte Lichtfunktionen mit der Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 69,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall