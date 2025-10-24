Tischleuchte Wellness
Die Philips Hue White Ambiance Tischleuchte Wellness erzeugt das perfekte Licht zum Lesen, Entspannen, Konzentrieren und Auftanken. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth App. Mit einer Philips Hue Bridge kannst Du sämtliche intelligenten Lichtfunktionen nutzen.
Aktueller Preis ist 109,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- E27 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Glas