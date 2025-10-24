Tischleuchte Wellness
Integriere die Wellness Philips Hue White Ambiance-Tischleuchte in Dein Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Genieße das zeitlose Design dieser schönen Tischleuchte.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- E27
- Schwarz
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Glas