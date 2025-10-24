Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance A60 - Smarte Lampe E27 - 800

A60 - Smarte Lampe E27 - 800

Mit dieser smarten E27 LED-Lampe Kerzenlampe zauberst Du in Sekundenschnelle ein stimmungsvolles Licht. Diese für die meisten Leuchten geeignete Lampe schafft eine smarte Beleuchtung überall in Deinem Zuhause.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Bis zu 800 Lumen*
  • Weißes und farbiges Licht
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    60x110

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay