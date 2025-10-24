Setze Dein Zuhause mit Hue Argenta in Szene. Der Spot verfügt über alle Weißtöne und mehr als 16 Millionen Farben. Er passt hervorragend in Dein Wohnzimmer oder Dein Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht direkt in einem Raum steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.