Go tragbare Leuchte
Erweitere Dein System um eine Philips Hue Go mit weißem und farbigem Licht. Die Go hat ein elegantes Design mit transparentem Gehäuse. Sie ist kabellos, tragbar und wiederaufladbar mit einer Akkulebensdauer von bis zu drei Stunden. Sie wird über das Hue System oder die Taste an der Leuchte gesteuert.
Aktueller Preis ist 79,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
- Steuerung mit Deiner Stimme*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik