GU10 - Smarter Spot
Diese smarte GU10 LED-Lampe mit einer Auswahl an Millionen Weiß- und Farbtönen bringt ein stimmungsvolles Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Weißes und farbiges Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x58