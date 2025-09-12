Schaffe ein gemütliches Licht oder eine farbenfrohe Partyatmosphäre auf Deiner Terrasse, Veranda oder einem anderen Ort mit Außenbeleuchtung. Diese bruchsicheren kugelförmigen Lampen strahlen ein brillantes farbiges oder weißes Licht aus, ob mit Farbverlauf oder zur Wiedergabe animierter Lichteffekte. Dank des sicheren Niedervoltsystems kann sie mit dem mitgelieferten Netzteil an eine vorhandene Steckdose angeschlossen werden.