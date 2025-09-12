Support
Hue Festavia Globe Outdoor Lampe, 2er-Pack (Ersatzlampen)

Schaffe ein gemütliches Licht oder eine farbenfrohe Partyatmosphäre auf Deiner Terrasse, Veranda oder einem anderen Ort mit Außenbeleuchtung. Diese bruchsicheren kugelförmigen Lampen strahlen ein brillantes farbiges oder weißes Licht aus, ob mit Farbverlauf oder zur Wiedergabe animierter Lichteffekte. Dank des sicheren Niedervoltsystems kann sie mit dem mitgelieferten Netzteil an eine vorhandene Steckdose angeschlossen werden.

Produkt-Highlights

  • 2 lightguide bulbs
  • Shatterproof
  • Bright 50 lumen bulbs
  • White and color gradient
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

