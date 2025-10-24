Sale
Iris Tischleuchte rosé Limited Edition
Die Philips Hue Iris Leuchte in limitierter Ausführung schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie ist in den Farben Silber, Gold, Kupfer und Rosé erhältlich. Philips Hue Iris erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge
Aktueller Preis ist 103,99 €, ursprünglicher Preis ist 129,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Sonstiges
Material
Synthetik
Metall