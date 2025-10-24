Lightstrip Plus 2M+1M Bundle
Füge Deinem Philips Hue Lichtsystem einen LightStrip Plus hinzu und setze Deine Balken, Schränke und Entertainment-Systeme gekonnt in Szene. Der LightStrip Plus kann individuell gebogen, gekürzt sowie verlängert und somit an jedem beliebigen Gegenstand angebracht werden.
Aktueller Preis ist 99,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x 2M + 1 x 1M Lightstrip
- 1 x Netzteil
- 1 x Winkelstecker beiliegend
- Weißes und farbiges Licht
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Mehrfarbig
Farbe(n)
multi
Material
Silikon