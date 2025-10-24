Lightstrip Plus Verlängerung V3
Die flexibelste Lichtquelle, die Du Dir vorstellen kannst. Durch diese 1 Meter langen Erweiterungen kannst Du den Philips Hue LightStrip Plus für größere Oberflächen verlängern. Du kannst ihn formen, an jeder festen Oberfläche anbringen und seine hohe Lichtleistung genießen.
Aktueller Preis ist 24,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Verlängerung (1 m)
- 1 x Winkelstecker beiliegend
- Weißes und farbiges Licht
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Silikon