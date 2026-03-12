Lucca Sockelleuchte
Aktueller Preis ist 134,99 €
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- 2 Jahre Garantie
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Über Lucca Sockelleuchte
Die Sockelleuchte Lucca bietet mit ihrem modernen Design und schwarzen Bändern eine breite Verteilung von einstellbarem Licht in Weiß- und Farbtönen für Deine Gartenwege, Terrassen und Blumenbeete. Füge ein indirektes Licht hinzu, das Dich durch Deine Outdoor-Bereiche leitet. Oder stelle die Sockelleuchte auf eine beliebige Farbe ein – als dekorative Highlights für Pflanzen und Bäume. Steuere Lucca mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität über die Bridge bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken.
- Einstellbares weißes und farbiges Licht
- Enthält A60-Lampe mit 1100 Lumen
- App- und Sprachsteuerung
- Zigbee- und Matter-kompatibel
- Ideal für Wege und Terrassen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103118691
Design und Materialausführung
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Aluminium
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Dimmbar mit Hue App und Schalter
- Ja
- Vollständig witterungsbeständig
- Nein
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- ≥80
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Garten, Patio
- Typ
- Sockel-/Wegeleuchte
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103118691
- Nettogewicht
- 1,72 kg
- Bruttogewicht
- 1,88 kg
- Höhe
- 448 mm
- Länge
- 165 mm
- Breite
- 165 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004308501
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 1,375 kg
- Gesamte Höhe
- 400 mm
- Gesamte Länge
- 142 mm
- Gesamte Breite
- 142 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1.100
- Lichtfarbe
- Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Netzstrom
- Bereich 220–240 V, 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- D
- Fassung/Sockel
- E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- 8.1
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe
- 9,5
- IP-Code
- IP44
- Schutzklasse
- Klasse II
- Anzahl Lichtquellen
- 1
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Dismantle Instructions
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