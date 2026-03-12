Turaco Outdoor-Sockelleuchte

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Turaco Outdoor-Sockelleuchte
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Turaco Outdoor-Sockelleuchte

Beleuchte Deine Wege, Terrassen und Gartenbeete mit einstellbarem weißem und farbigem Licht mit der kompakten Turaco Outdoor-Sockelleuchte. Füge ein indirektes Licht hinzu, das Dich durch Deine Outdoor-Bereiche leitet. Oder stelle die Sockelleuchte auf eine beliebige Farbe ein – als dekorative Highlights für Pflanzen und Bäume. Steuere Turaco mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität über die Bridge bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken.

  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Enthält A60-Lampe mit 1100 Lumen
  • App- und Sprachsteuerung
  • Zigbee- und Matter-kompatibel
  • Ideal für Wege und Terrassen

Angesagte Produkte

Erstelle Dein Set
Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz

Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz

Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
400 x 100 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

194,99 €

Neu
Turaco Outdoor-Wegeleuchte

Turaco Outdoor-Wegeleuchte

Weißes und farbiges Licht
1100 Lumen
App- und Sprachsteuerung
Matter-Kompatibel

164,99 €

Erstelle Dein Set
Amarant lineare Außenleuchte

Amarant lineare Außenleuchte

Integrierte LED
Weißes und farbiges Licht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

194,99 €

Erstelle Dein Set
Calla Outdoor Sockelleuchte

Calla Outdoor Sockelleuchte

Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich

134,99 €

Erstelle Dein Set
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

359,99 €

Erstelle Dein Set
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

164,99 €

Erstelle Dein Set
Motion Sensor Outdoor schwarz

Motion Sensor Outdoor schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung

59,99 €

Neu
Diffusor für Turaco Hue Wandlaterne

Diffusor für Turaco Hue Wandlaterne

Wetterfest konstruiert
Leicht zu montieren
Kompatibel mit Turaco

10,99 €

Neu
Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

Wetterfest konstruiert
Leicht zu montieren
Kompatibel mit Turaco

12,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay