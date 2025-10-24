Einzelpack E14
Diese E14 Kerzenleuchte verbindet den klassischen Stil mit modernen Funktionen. Diese Lampe mit weichem Weißlicht und sofortigem, kabellosem Dimmen eignet sich hervorragend für Tischlampen und kleinere Leuchten.
Aktueller Preis ist 19,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Angenehmes weißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
39x106