Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Starter-Set: 2 smarte Lampen E27 (800)

Sale

Starter-Set: 2 smarte Lampen E27 (800)

Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält zwei smarte Lampen mit warmweißem Licht und eine Hue Bridge. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produktdatenblatt herunterladen

Produkt-Highlights

  • White
  • Bis zu 800 Lumen*
  • Warmweißes Licht
  • Einfache Einrichtung
  • Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    61x110

Design und Materialausführung

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay