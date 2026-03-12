Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
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Über Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Kosipo- Spot 4er-Pack in schwarz, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Stilvoll und energieeffizient.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte

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Flux Lightstrip 4 m

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Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1600 Lumen
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