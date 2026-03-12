Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt 256,47 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 284,97 €
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Über Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Kosipo- Spot 4er-Pack in schwarz, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Stilvoll und energieeffizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874596
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Kosipo Decken-/Wandspot, 4x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 2
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