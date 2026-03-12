Kosipo Spot 3er-Pack in schwarz + farbfähige GU10-Lampe

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Nahaufnahme der Vorderseite von Kosipo Spot 3er-Pack in schwarz + farbfähige GU10-Lampe
Vorrätig
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Über Kosipo Spot 3er-Pack in schwarz + farbfähige GU10-Lampe

Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Kosipo Spot 3er-Pack in schwarz, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Stilvoll und energieeffizient.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
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