Hue Essential

Hue

Lumen Output

806 Lumen
Optionen mit 810, 1100, 1600 Lumen

Chromasync™ Präzisionsfarbe

Nein
Ja

Dimmbarkeit

Niedriges Dimmen auf 2 % Helligkeit
Ultra-niedriges Dimmen auf 0,2 % Helligkeit

Farbtemperaturbereich

Basis Weißtöne (2200–6500 K)
Vollspektrum-Tageslicht (1000–20.000 K)

Wir empfehlen...

Flash Sale -25%
Philips Hue Play Lightbar Erweiterung

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
Erweiterungspaket 1 Stck.
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

64,99 €

Flash Sale -25%
E27 - Filament Lampe A60 - 550

Hue White Ambiance Filament Lampe

E27 - Filament Lampe A60 - 550
Warmweiß bis kaltweiß
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

34,99 €

Flash Sale -25%
E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470

Hue White & Color Ambiance

E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

109,99 €

Flash Sale -25%
E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
Bis zu 1521 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

79,99 €

Flash Sale -25%
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

44,99 €

Flash Sale -25%
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Flash Sale -25%
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Zwei Freunde auf dem Sofa im pinkfarbenen Licht einer Philips Hue Beleuchtung.

Fange jetzt mit smarter Beleuchtung an

Es ist die modernste, intuitivste und erfreulichste Art, Dein Zuhause innen und außen zu beleuchten. Stelle Dein Setup zusammen durch eine Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Außenleuchten und Zubehör. Nutze noch mehr Features mit der Hue Bridge oder Bridge Pro Steuerungszentrale. Die Einrichtung und Steuerung Deiner Beleuchtung erfolgt selbsterklärend in der Hue App. Genieße Automatisierungen, erlebe die Synchronisation von Licht mit dem Fernseher, Musik oder beim Gaming, sichere dein Zuhause mit Smart-Home Security und nutze die Steuerung von unterwegs, sowie noch vieles mehr.

Zwei smarte Hue Lampen im Vergleich – eine leuchtet pinkfarben, die andere in warmweißem Licht.

Schaffe das perfekte Ambiente

Mit 8 Millionen Farben und verschiedenen Tönen von warm- bis kaltweißem Licht kannst Du die perfekte Stimmung für alles schaffen, was Du drinnen und draußen machst. Wähle eine der farbigen, maßgeschneiderten Lichtszenen aus (oder gestalte Deine eigenen!), arbeite oder entspanne Dich beim optimalen Weißton, oder lass Deine Lichter in diesen besonderen Momenten funkeln wie die Sterne.

Zwei smarte Hue Lampen in einem Schlafzimmer im Vergleich – die eine gedimmt auf 2 % ihrer maximalen Helligkeit, die andere mit 100 % leuchtend.

Müheloses Dimmen erleben

Herkömmliche Lampen benötigen einen speziellen, fest in das Stromnetz installierten Dimmschalter. Bei smarten Lampen ist das Dimmen bereits integriert – die Hue App, smarte Schalter oder Deine Stimme kann Dein Licht sofort dimmen bis hin zu sehr niedrigen Lichtstärken.

Die neue Hue Bridge Pro und die Philips Hue Bridge – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause.

Entdecke alle Funktionen mit einer Bridge

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören coole Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Licht und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele kluge Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unser fortschrittlichster Smart Light Hub, der mehr Funktionen freischaltet, mehr Lichter unterstützt und schneller ist.

Hue Support

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Technische Daten

Lampeneigenschaften

  • dimmbar

    Ja

Lampenabmessungen

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

