Flux Lightstrip für den Außenbereich 6 m
Der Flux Lightstrip für draußen verschönert Hinterhöfe, Terrassen und Verandas mit einer lebendigen, dekorativen Atmosphäre. Die Chromasync™ Technologie sorgt für präzise Farbanpassung und wunderschöne Farbverläufe. Verdecke den Lightstrip für einen indirekten Washing-Effekt für Fassaden, Mauern und Zäune. Indirektes, helles, echtes Weißlicht in verschiedenen Weißtönen für eine praktische Außenbeleuchtung. Erstelle eigene Szenen und dynamische Effekte für Deine Außenbeleuchtung, die ganz einfach über die Hue App oder Sprachbefehle mittels Smart Assistants gesteuert werden. Dieser wetterfeste Lightstrip ist einfach zu installieren – den Lightstrip über das mitgelieferte Niedervolt-Netzteil an eine normale Steckdose anschließen oder in Deine bestehende Niederspannungsanlage integrieren.
Produkt-Highlights
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 3000 lumens
- App and voice control
Volle Kontrolle ohne Mühen
Mit der Hue App oder per Sprachsteuerung kannst Du ganz einfach eine stimmungsvolle Lichtszene für die Gartenparty schaffen, passende Effekte für das Abendessen auf der Terrasse einstellen oder einfach Deine Lightstrips so steuern, dass sie Dich bei Deinen alltäglichen Aufgaben unterstützen. Integriere mit der Hue Bridge Pro Deine Outdoor Lightstrips nahtlos in Deine Philips Hue Außenbeleuchtung. Mit der Bridge Pro kannst Du Deine Lightstrips im gesamten Zuhause von überall auf der Welt steuern und ganz einfach Automatisierungen planen.
Schaffe eine Oase aus Neon
Flexibel, formbar, einfach zum Verlieben. Der Neon Lightstrip für den Außenbereich im flexiblen Design verwandelt mit seinem leuchtenden Neonlicht Deinen Garten oder Vorgarten in ein verspieltes Paradies. Nutze das direkte Licht, um die ultimative Stimmung zu erzeugen – von entspannten Lounge-Vibes bis hin zu einer Tanzparty unter den Sternen! Die Chromasync™ Technologie erzeugt durch präzise Farbabstimmung wunderschöne Neonverläufe auf Bäumen, Pflanzen, Brunnen und Gartenmauern. Schließe diesen wetterfesten und einfach zu installierenden Lightstrip mit dem mitgelieferten Niedervolt-Netzteil an eine normale Steckdose an.
Erhelle die Nacht mit hellem, realistisch weißem Licht
Erlebe das Tageslicht nach Sonnenuntergang mit Outdoor Lightstrips. Beleuchte Deinen Garten, Deinen Vorgarten und Deine Terrasse mit reinen Weißtönen aus speziellen weißen und warmweißen LEDs. Ob bei der abendlichen Gartenarbeit, beim Sport nach, Einbruch der Dunkelheit oder beim Vorbereiten des Grills bieten diese Lightstrips die ultimative funktionale Beleuchtung für jede Aufgabe im Freien. Deine Oase im Freien wird heller leuchten als je zuvor!
Verwandle Deine Außenbereiche mit Licht
Mit stimmungsvollem Licht wird Dein Außenbereich das ganze Jahr über und bei jedem Wetter zum Highlight. Schaffe mit lebhaften, stimmungsvollen Farben oder realistischen Weißtönen das perfekte Ambiente für die Beleuchtung Deiner Wege, Terrassen und Pflanzen. Die präzise Farbabstimmung und gleichmäßige Farbmischung durch die Chromasync™ Technologie sorgt für nahtlose Farbverläufe bis in jeden Winkel. Genieße mit anpassbaren Lichtszenen und dynamischen Effekten eine magische Zeit im Garten. Bring die wetterfesten Lightstrips an der Balkonbrüstung, einer Deckenleiste auf der Terrasse oder den Stufen an der Haustür an und stecke ganz einfach das mitgelieferte Niedervolt-Netzteil in eine Steckdose.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Farbe(n)
Multi Color
Material
Silikon