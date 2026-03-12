Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen
Der Preis des Pakets beträgt 70,18 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 77,98 €
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Über Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen
Verschönere deine Einrichtung mit der Philips Nightingale Wandleuchte in schwarz, zusammen mit einer weissen Hue GU10-Lampe. Elegant und modern.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874640
Produktinformationen
- Außenleuchten Nightingale Wandleuchte, 35 W, GU10, ohne Leuchtmittel
- 1
- Hue White GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 1
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