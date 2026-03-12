Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen
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Über Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen

Verschönere deine Einrichtung mit der Philips Nightingale Wandleuchte in schwarz, zusammen mit einer weissen Hue GU10-Lampe. Elegant und modern.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte

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