Perifo Basis-Set L-förmige Wandleuchte schwarz (2 Spots)

Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält zwei Zylinderspots, drei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine nach links gehende L-Form

2 Spots, je 490 lm @2700K

Nimmt 10,6 Watt aus dem Netzteil

203.2 cm x 103.2 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen