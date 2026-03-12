Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)

Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält eine große Hue Gradient Light Tube, zwei 1 Meter lange Schienen, ein am Ende einer Schiene befindliches Netzteil sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.

  • 1 Light Tube groß 1840 lm @2700K
  • Nimmt 29,5 Watt aus dem Netzteil
  • 222.1 cm
  • Entworfen für Decken
  • Enthält alles, was Sie brauchen

Angesagte Produkte

Perifo Verlängerungskabel und Baldachin weiß

Hue

Perifo Verlängerungskabel und Baldachin weiß

Ermöglicht eine flexible Platzierung
Inklusive 1-Meter-Kabel
Inklusive Baldachin

49,99 €

Artikel fast ausverkauft

Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube groß weiß

Hue White & Color Ambiance

Perifo Gradient Light Tube groß weiß

29,5 Watt
146,4 cm auf der Schiene
Bis zu 2600 Lumen
Um 350 Grad drehbar

299,99 €

Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil weiß

Hue

Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil weiß

Für Decken geeignet
Wird an das Ende der Schiene angeschlossen
Stromverkabelt
Leistung bis 100 Watt

99,99 €

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Hue White & Color Ambiance

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar

119,99 €

Perifo gerader Steckverbinder weiß

Hue

Perifo gerader Steckverbinder weiß

Verbindet zwei Schienen
Gerades Design erstellen
Gerades Design erstellen

19,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay