Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)
Aktueller Preis ist 559,95 €
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Über Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)
Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält eine große Hue Gradient Light Tube, zwei 1 Meter lange Schienen, ein am Ende einer Schiene befindliches Netzteil sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.
- 1 Light Tube groß 1840 lm @2700K
- Nimmt 29,5 Watt aus dem Netzteil
- 222.1 cm
- Entworfen für Decken
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873025
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil weiß
- 1
- Hue Perifo Schiene 1m weiß
- 2
- Hue Perifo gerader Steckverbinder weiß
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Gradient Light Tube groß weiß
- 1
Angesagte Produkte
Ermöglicht eine flexible Platzierung
Inklusive 1-Meter-Kabel
Inklusive Baldachin
49,99 €
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Hue White & Color Ambiance
Perifo Gradient Light Tube groß weiß
29,5 Watt
146,4 cm auf der Schiene
Bis zu 2600 Lumen
Um 350 Grad drehbar
299,99 €
Für Decken geeignet
Wird an das Ende der Schiene angeschlossen
Stromverkabelt
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99,99 €
Hue White & Color Ambiance
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
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17,7 cm auf der Schiene
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119,99 €
Verbindet zwei Schienen
Gerades Design erstellen
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19,99 €