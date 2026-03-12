Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Light Tube kompakt)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

1 Light Tube kompakt 740 lm @2700K

Nimmt 12 Watt aus dem Netzteil

100.4 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen