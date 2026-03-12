Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte schwarz (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)
Aktueller Preis ist 509,96 €
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Über Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte schwarz (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)
Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, eine 1,5 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.
- 1 Spot, 490 lm @2700K
- 1 Light Tube kompakt 740 lm @2700K
- Nimmt 17,3 Watt aus dem Netzteil
- 150.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873056
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz
- 1
- Hue Perifo Schiene 1,5m schwarz
- 1