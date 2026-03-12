Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Spot, 1 Light Tube groß)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine große Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, zwei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.

1 Spot, 490 lm @2700K

1 Light Tube groß 1840 lm @2700K

Nimmt 34,8 Watt aus dem Netzteil

200.4 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen