Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Spot)
Aktueller Preis ist 289,97 €
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Über Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Spot)
Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält einen Zylinderspot, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.
- 1 Spot, 490 lm @2700K
- Nimmt 5,3 Watt aus dem Netzteil
- 100.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873094
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
- 1
- Hue Perifo Schiene 1m weiß
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
- 1
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