Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Spot)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält einen Zylinderspot, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

1 Spot, 490 lm @2700K

Nimmt 5,3 Watt aus dem Netzteil

100.4 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen